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Президент Франции предложил ограничить в сети контент, который представляет угрозу для общества

11 ноября 2020 14:28
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Новости Франции. Против пропаганды терроризма. Президент Франции выступил за ограничение контента в сети, который порождает ненависть и представляет угрозу для общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Эммануэля Макрона, странам Евросоюза необходимо принять норму, согласно которой провайдеры будут обязаны в течение часа изымать радикальный контент.

Президент Франции предложил ограничить в сети контент, который представляет угрозу для общества-1

Этот и другие вопросы лидеры ЕС обсудили в ходе видеосаммита, посвященного борьбе с терроризмом. На фоне последних атак в Европе участники онлайн-переговоров договорились также пересмотреть Шенгенское соглашение.

Напомним, менее чем за месяц на территории ЕС произошли три теракта: в пригороде Парижа, возле церкви Нотр-Дам в Ницце и в центре австрийской Вены. В результате атак погибли 8 человек, более 20 получили ранения.

# Терроризм # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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