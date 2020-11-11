Президент Франции предложил ограничить в сети контент, который представляет угрозу для общества

По мнению Эммануэля Макрона, странам Евросоюза необходимо принять норму, согласно которой провайдеры будут обязаны в течение часа изымать радикальный контент.

Новости Франции. Против пропаганды терроризма. Президент Франции выступил за ограничение контента в сети, который порождает ненависть и представляет угрозу для общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот и другие вопросы лидеры ЕС обсудили в ходе видеосаммита, посвященного борьбе с терроризмом. На фоне последних атак в Европе участники онлайн-переговоров договорились также пересмотреть Шенгенское соглашение.

Напомним, менее чем за месяц на территории ЕС произошли три теракта: в пригороде Парижа, возле церкви Нотр-Дам в Ницце и в центре австрийской Вены. В результате атак погибли 8 человек, более 20 получили ранения.