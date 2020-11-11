В Украине вышли на улицы с плакатами и кухонной утварью. Властей просят не закрывать заведения на карантин

Новости Украины. Украинские предприниматели против усиления ограничительных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек собрались возле здания Кабинета министров, где сегодня, 11 ноября, на заседании рассмотрят вопрос введения в стране «карантина выходного дня».

Бизнесмены с кухонной утварью и плакатами в руках выкрикивают различные лозунги и просят власти не закрывать их заведения. Если Кабмин все-таки введет карантин, в субботу и воскресенье (14 и 15 ноября) работать смогут лишь продовольственные магазины, транспорт и аптеки.

От очередных ограничений, по мнению протестующих, многие могут не оправиться. Подобная ситуация произошла во время весеннего локдауна. Убытки рестораторам, как заявляют организаторы акции, никто так и не компенсировал.