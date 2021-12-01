Польша продлила запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения будут действовать еще три месяца и не коснутся местных жителей, а также обладателей спецпропусков.

Остальным во въезде в приграничные районы будет отказано. Речь, в том числе, о представителях СМИ, волонтерах, правозащитниках и гуманитарных организациях. Добавим, что запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Беларусью на расстоянии около 3 километров от рубежей.