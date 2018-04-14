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Владимир Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

14 апреля 2018 17:10
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Новости мира. Реакция мирового сообщества на атаку американо-франко-британских сил на Сирию не заставила себя ждать. Лидеры многих стран решительно осудили этот ракетный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии-1

Владимир Путин назвал его актом агрессии против суверенного государства, совершенным без санкции Совета безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

Владимир Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии-4

Особенно с учетом того, что в Сирии находятся эксперты из Организации по запрещению химического оружия, которые должны провести расследование и установить, была ли проведена в Думе химическая атака.

Владимир Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии-7

Сергей Рудской, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации:
Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, в стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе. И не имеет ничего общего с заявленными целями по борьбе с международным терроризмом.

Больше о том, что известно об ударе по Сирии, здесь.

# Владимир Путин # Фотофакт # Война в Сирии # Сергей Рудской

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