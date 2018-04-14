Владимир Путин выступил с заявлением после удара США в Сирии

Новости мира. Реакция мирового сообщества на атаку американо-франко-британских сил на Сирию не заставила себя ждать. Лидеры многих стран решительно осудили этот ракетный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин назвал его актом агрессии против суверенного государства, совершенным без санкции Совета безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

Особенно с учетом того, что в Сирии находятся эксперты из Организации по запрещению химического оружия, которые должны провести расследование и установить, была ли проведена в Думе химическая атака.

Сергей Рудской, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации:

Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, в стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе. И не имеет ничего общего с заявленными целями по борьбе с международным терроризмом.

Больше о том, что известно об ударе по Сирии, здесь.