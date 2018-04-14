В Италии обнаружены останки мужчины с ножом вместо руки

Ученые предполагают, что мужчина использовал нож вместо руки в течение нескольких лет. По зубам мужчины на правой стороне челюсти можно сказать, что он, вероятно, использовал их, чтобы затянуть ремни, которые удерживали его протез на месте.

Часть руки воина была удалена тупым инструментом. Находка датируется VI–VIII веками. На момент смерти возраст мужчины составлял около 40–50 лет.

Об этом сообщает издание Journal of Anthropological Sciences.

Новости Италии. На севере Италии археологи обнаружили останки средневекового мужчины, который прикрепил вместо ампутированной руки нож.

«Все археологические данные подтверждают, что травма характерна для военной». Однако другая группа ученых считает, что такое повреждение может быть получено и из-за перелома.

От протеза в сохранности остались лишь нож, пряжка и фрагмент кожи для приклепления устройства.

Несколько лет назад было сделано неожиданное заявление.