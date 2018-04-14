Прямой эфир

В Италии обнаружены останки мужчины с ножом вместо руки

14 апреля 2018 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. На севере Италии археологи обнаружили останки средневекового мужчины, который прикрепил вместо ампутированной руки нож.

Об этом сообщает издание Journal of Anthropological Sciences.

Часть руки воина была удалена тупым инструментом. Находка датируется VI–VIII веками. На момент смерти возраст мужчины составлял около 40–50 лет.

Ученые предполагают, что мужчина использовал нож вместо руки в течение нескольких лет. По зубам мужчины на правой стороне челюсти можно сказать, что он, вероятно, использовал их, чтобы затянуть ремни, которые удерживали его протез на месте.

В Италии обнаружены останки мужчины с ножом вместо руки-1

«Все археологические данные подтверждают, что травма характерна для военной». Однако другая группа ученых считает, что такое повреждение может быть получено и из-за перелома.

От протеза в сохранности остались лишь нож, пряжка и фрагмент кожи для приклепления устройства.

Несколько лет назад было сделано неожиданное заявление.

«Вероятность очень велика»: итальянские ученые обнаружили останки Моны Лизы (читать далее).

# Археология

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии
14 апреля 2018 08:31

МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии

США, Великобритания и Франция атаковали Сирию
14 апреля 2018 06:17

США, Великобритания и Франция атаковали Сирию

Эйфелева башня закрыта для туристов: бастуют сотрудники службы охраны
13 апреля 2018 14:50

Эйфелева башня закрыта для туристов: бастуют сотрудники службы охраны