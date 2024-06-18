Владимир Путин посетит КНДР 18-19 июня

Ожидается, по его итогам может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Как отметили в Кремле, необходимость такого соглашения обусловлена глобальными изменениями обстановки в мире. Подчеркивается также, что документ не будет направлен против других стран. Переговоры будут проходить как в узком, так и в расширенном составе. Самые важные вопросы лидеры двух стран обсудят не только в рамках официальных заседаний, но и в ходе длительного неформального общения.