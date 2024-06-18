Прямой эфир

Владимир Путин посетит КНДР 18-19 июня

18 июня 2024 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание мировой общественности приковано к Корейской Народно-Демократической Республике, где пройдет встреча глав КНДР и России – Ким Чен Ына и Владимира Путина. Российский лидер посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин посетит КНДР 18-19 июня-1

Ожидается, по его итогам может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Как отметили в Кремле, необходимость такого соглашения обусловлена глобальными изменениями обстановки в мире. Подчеркивается также, что документ не будет направлен против других стран. Переговоры будут проходить как в узком, так и в расширенном составе. Самые важные вопросы лидеры двух стран обсудят не только в рамках официальных заседаний, но и в ходе длительного неформального общения.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Канцлер Австрии Нехаммер: атаки ВСУ по России допустимы
18 июня 2024 10:18

Канцлер Австрии Нехаммер: атаки ВСУ по России допустимы

Мбаппе сломал нос на Евро – что ждет сборную Франции
18 июня 2024 10:02

Мбаппе сломал нос на Евро – что ждет сборную Франции

Канцлер Австрии назвал удары Украины по России «допустимыми»
18 июня 2024 09:33

Канцлер Австрии назвал удары Украины по России «допустимыми»