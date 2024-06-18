Прямой эфир

Мбаппе сломал нос на Евро – что ждет сборную Франции

18 июня 2024 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе в матче с Австрией сломал нос и в скором времени перенесет операцию. Об этом пишет ТАСС.

Ранее французы обыграли австрийцев со счетом 1:0. На заключительных минутах матча Мбаппе столкнулся с соперником. После этого его заменили, но на футбольное поле он снова не вышел.

Нападющий Франции недавно перебрался из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал», на его счету титулы чемпиона Франции и успехи на мировом уровне. Свой следующий матч Франция проведет 21 июня против Нидерландов.

# Футбол # Килиан Мбаппе

Другие новости рубрики

Все новости
Канцлер Австрии назвал удары Украины по России «допустимыми»
18 июня 2024 09:33

Канцлер Австрии назвал удары Украины по России «допустимыми»

В российском Азове дрон ВСУ атаковал нефтяной резервуар, начался сильный пожар
18 июня 2024 09:26

В российском Азове дрон ВСУ атаковал нефтяной резервуар, начался сильный пожар

«Бостон» стал чемпионом НБА в рекордный 18-й раз
18 июня 2024 08:53

«Бостон» стал чемпионом НБА в рекордный 18-й раз