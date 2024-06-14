Путин вновь предложил Киеву мирный вариант урегулирования в Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ 14 июня огласил новое мирное соглашение с Киевом. Об этом пишет ТАСС.

Это предложение предполагает не замораживание конфликта, а его полное урегулирование. Путин отметил, что Россия настаивает на нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации.

Он также призвал к отмене всех западных санкций против России. Путин отметил, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов РФ должен быть закреплен в международных договорах.