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Путин вновь предложил Киеву мирный вариант урегулирования в Украине

14 июня 2024 11:49
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ 14 июня огласил новое мирное соглашение с Киевом. Об этом пишет ТАСС.

Это предложение предполагает не замораживание конфликта, а его полное урегулирование. Путин отметил, что Россия настаивает на нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее демилитаризации и денацификации.

Он также призвал к отмене всех западных санкций против России. Путин отметил, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов РФ должен быть закреплен в международных договорах.

# Международная политика # Владимир Путин

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