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Небензя назвал «саммит мира» в Швейцарии попыткой очковтирательства

14 июня 2024 11:46
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Стартующий в Швейцарии так называемый саммит мира, где собираются обсуждать украинский вопрос, рискует стать не более, чем очередным политическим шоу. Попыткой очковтирательства назвал это мероприятие постпред России при ООН. Напомним, Москва не получила приглашение на швейцарский саммит, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небензя назвал «саммит мира» в Швейцарии попыткой очковтирательства-1

А многие страны и вовсе направили официальный отказ от участия в этой встрече. В их числе Мексика, Никарагуа, Китай. Пекин Зеленский и вовсе обвинил в попытках сорвать встречу. В целом из 160 приглашенных государств приедут представители лишь половины. По мнению экспертов, саммит не сулит каких-либо ценных решений. Единственная цель предстоящей конференции – предъявить Москве ультиматум в виде «мирного плана» Зеленского, считает Небензя. Но поддержат ли приехавшие участники эту формулу, вопрос остается открытым.

# Международная политика # Василий Небензя

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