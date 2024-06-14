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Жители Италии провели акцию протеста против саммита «Большой семёрки»

14 июня 2024 17:03
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Саммит «Большой семерки», который проходит в Италии, вызывает большое раздражение у жителей страны. Они не верят, что собравшиеся политики способны решить накопившиеся в мире проблемы. Начиная от миграционного кризиса и заканчивая самым главным – достижения мира и, в частности, прекращения военного конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Италии провели акцию протеста против саммита «Большой семёрки»-1

Так, жители итальянского города Бриндизи устроили «Ужин бедняков» в знак протеста против саммита G7, который проходит в их городе. По словам организаторов акции, она должна показать, что лидеры стран «Большой семерки» не могут дать ничего хорошего простым людям. Они способны лишь отбирать, причем самое последнее, что осталось. И даже жизни. Так как эти политики готовы привести мир к новой мировой войне. Они нашли 50 миллиардов долларов, на то, чтобы в Украине продолжали греметь взрывы и гибнуть люди. Но при этом не могут найти средств, чтобы граждане их стран стали жить лучше. С этим утверждением согласны и мировые СМИ. Некоторые западные издания назвали проходящий саммит «сборищем хромых уток». Поскольку эта встреча слабых политиков, которые сталкиваются с множеством внутриполитических проблем и кризисов. И чтобы отвлечь от них внимание, готовы пугать своих граждан военной угрозой якобы исходящей из России.

# Италия

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