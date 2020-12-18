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Ветер 340 км/ч. На Фиджи обрушился циклон самой опасной категории, есть погибшие

18 декабря 2020 11:42
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Новости Фиджи. Чрезвычайное положение на Фиджи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате мощного циклона, который обрушился на страну минувшей ночью, погибли как минимум два человека.

Ветер 340 км/ч. На Фиджи обрушился циклон самой опасной категории, есть погибшие-1

Приближаясь к республике, шторм достиг самой опасной, пятой категории. Сильный ветер, скорость которого достигала 340 километров в час, повредил десятки домов.

Затоплены дороги, повалены опоры линий электропередачи. Перебираться во временные центры вынуждены более 20 тысяч жителей. По предварительным оценкам властей, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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