Ветер 340 км/ч. На Фиджи обрушился циклон самой опасной категории, есть погибшие

Новости Фиджи. Чрезвычайное положение на Фиджи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате мощного циклона, который обрушился на страну минувшей ночью, погибли как минимум два человека.

Приближаясь к республике, шторм достиг самой опасной, пятой категории. Сильный ветер, скорость которого достигала 340 километров в час, повредил десятки домов.

Затоплены дороги, повалены опоры линий электропередачи. Перебираться во временные центры вынуждены более 20 тысяч жителей. По предварительным оценкам властей, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.