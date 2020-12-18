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В Перу десятки собак в рождественских костюмах прошли по красной дорожке

18 декабря 2020 11:57
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Новости Перу. Праздничный марш с особым посылом: в перуанской Лиме состоялся собачий парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу десятки собак в рождественских костюмах прошли по красной дорожке-1

Десятки четвероногих в рождественских костюмах прошлись по красной дорожке. В забавных колпаках, с колокольчиками и маленьким мешком для подарков – каждый попытался выделить своего любимца.

В Перу десятки собак в рождественских костюмах прошли по красной дорожке-4

При этом за яркими нарядами был еще и серьезный посыл. Владельцы четвероногих выступили против использования фейерверков в это Рождество. Дело в том, что слух у собак очень чувствителен. Они пугаются резкого звука и расценивают салют как угрозу.

# Новый год # Фотофакт

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