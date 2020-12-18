В Перу десятки собак в рождественских костюмах прошли по красной дорожке

Десятки четвероногих в рождественских костюмах прошлись по красной дорожке. В забавных колпаках, с колокольчиками и маленьким мешком для подарков – каждый попытался выделить своего любимца.

При этом за яркими нарядами был еще и серьезный посыл. Владельцы четвероногих выступили против использования фейерверков в это Рождество. Дело в том, что слух у собак очень чувствителен. Они пугаются резкого звука и расценивают салют как угрозу.