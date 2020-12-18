В Польше не прекращаются акции протеста. Фермеры блокируют дороги и разбрасывают навоз

Новости Польши. В Польше не утихают протесты фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии не согласны с сельскохозяйственной политикой властей и уже несколько недель выходят на улицы городов.
В Польше протестующие требуют отставки правящей партии и выступают против ужесточения законодательства об абортах
Активисты блокируют дороги, а также разбрасывают навоз перед домами депутатов и административными зданиями. Одна из последних акций прошла в Подляском воеводстве. Фермеры хотели обратить внимание властей на проблему падения закупочных цен на птицу и картофель.
Массовые митинги в Польше. Протестующие не согласны с политикой действующей власти
Сильнейшее возмущение аграриев также вызывает законопроект о животноводстве, который среди прочего устанавливает запрет на разведение пушных зверей. Причин для демонстраций у поляков достаточно. На следующей неделе будет ровно два месяца, как страна охвачена массовыми женскими забастовками. Активисты выступают против закона о запрете абортов. Зачастую митинги заканчиваются жестким разгоном.