В Польше не прекращаются акции протеста. Фермеры блокируют дороги и разбрасывают навоз

Новости Польши. В Польше не утихают протесты фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии не согласны с сельскохозяйственной политикой властей и уже несколько недель выходят на улицы городов. В Польше протестующие требуют отставки правящей партии и выступают против ужесточения законодательства об абортах

Активисты блокируют дороги, а также разбрасывают навоз перед домами депутатов и административными зданиями. Одна из последних акций прошла в Подляском воеводстве. Фермеры хотели обратить внимание властей на проблему падения закупочных цен на птицу и картофель. Массовые митинги в Польше. Протестующие не согласны с политикой действующей власти