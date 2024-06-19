Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

Лидеры России и КНДР в Пхеньяне подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он приходит на смену основополагающим документам между Россией и Северной Кореей, подписанным в 1961, в 2000 и 2001 годах. И, помимо всего прочего, предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии.

Владимир Путин назвал документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений Москвы и Пхеньяна на долгие годы вперед. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР вступают в период «нового расцвета». Также лидер Северной Кореи выразил полную поддержку действиям Кремля в Украине и заявил об особой роли России в поддержании стратегического баланса в мире.

Этому договору предшествовали довольно длительные переговоры, которые длились более полутора часов с участием делегаций и около двух часов в формате тет-а-тет. За это время Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество в энергетике, сфере транспорта, сельском хозяйстве, а также в вопросах безопасности и взаимодействие на международной арене.