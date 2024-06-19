Telegram запустил сервис знакомств

В Telegram запущен сервис TON Dating для знакомств, пишет РИА Новости.

Известно, что подписка на сервис – платная, однако лишь для мужчин. Предлагается два варианта оплаты: внутренней валютой – «звезды» или же при помощи криптокошелька. Стоимость пользования TON Dating в течение одного месяца – 2500 «звёзд» или же 5700 российских рублей.

Пользователям сервисом необходимо пройти регистрацию через Telegram-бот, добавить информацию о себе, прикрепить фото. После чего анкета будет направлена на проверку.