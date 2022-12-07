Виноделы Франции на грани разорения – работники просят помощь у властей

Если они ее не получат, то одна из самых знаменитых отраслей Франции, которая, кстати, приносит ей большой доход, может перестать существовать. Так, в Бордо на улицы вышли тысячи виноделов, представляющих регион, известный своей продукцией не только во Франции, но и во всем мире, чтобы потребовать финансовой помощи от властей. Они несут серьезные убытки из-за сокращения экспорта вина и погодных аномалий, вызванных изменением климата.

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