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Виноделы Франции на грани разорения – работники просят помощь у властей

07 декабря 2022 18:37
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Новости Франции. Французские виноделы потребовали от правительства срочной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виноделы Франции на грани разорения – работники просят помощь у властей-1

Если они ее не получат, то одна из самых знаменитых отраслей Франции, которая, кстати, приносит ей большой доход, может перестать существовать. Так, в Бордо на улицы вышли тысячи виноделов, представляющих регион, известный своей продукцией не только во Франции, но и во всем мире, чтобы потребовать финансовой помощи от властей. Они несут серьезные убытки из-за сокращения экспорта вина и погодных аномалий, вызванных изменением климата.

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# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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