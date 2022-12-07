В Европе праздника не будет? Вот как за границей отметят Новый год

В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мы подготовили небольшой международный обзор, как в западных странах стараются сохранить праздничный антураж, при этом старательно экономят.