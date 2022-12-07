В Европе праздника не будет? Вот как за границей отметят Новый год
В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы подготовили небольшой международный обзор, как в западных странах стараются сохранить праздничный антураж, при этом старательно экономят.
Рождество на минималках. Главное событие зимы под угрозой в Европе. Так, например, жителям Венгрии на праздник в прямом смысле придется наработать. Чтобы зажечь елку в Будапеште, людям необходимо крутить педали велосипеда. Он вырабатывает энергию и питает батарею, в результате чего рождественские огни загораются. Кстати, сфилонить не получится. Если работать недостаточно быстро, чуда не произойдет.
С ограничениями встретят Новый год и жители Праги. С одной стороны, не привыкать: два года подряд мероприятия отменяли из-за пандемии. С другой стороны, на этот раз повод другой – затянувшийся энергокризис. Это изрядно портит настроение горожанам, да и местным властям, которые тоже вынуждены экономить. Так, включать освещение рождественской ярмарки будут только в вечернее время. Огней для украшения площади и главной елки тоже используют гораздо меньше. Впрочем, экономить в Европе умеют не только на светодиодных гирляндах, но и на самих деревьях. Так, людям доступна функция взять елку в аренду. Ее выращивают на ферме, посетителям продают уже в горшках. Порядка трех недель такая елка сможет простоять у вас дома. Да, потом ее придется вернуть. Но это дешевле. К тому же не так грустно, как выбрасывать рождественский символ после окончания праздника.
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