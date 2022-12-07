Эстония на втором месте в ЕС по уровню инфляции. Она составила 21,3%

По его данным, за 2022 год товары подорожали более чем на 20 %, а услуги – на 23,5 %. Больше всего выросли цены на коммунальные услуги и продукты. Электричество стало дороже более чем на 72,5 %, отопление – на 62, а газ – почти на 20 %. Что касается продуктов питания, то больше всего подорожал сахар – 104 %, мука и крупы – на 75. Согласно оценке европейского статистического ведомства Eurostat, по уровню инфляции Эстония по-прежнему остается одним из лидеров в ЕС, уступая по этому показателю только Латвии. Там она составляет почти 22 %.

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