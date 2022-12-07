Не признают ФРГ и считают себя гражданами рейха. Кто стоит за попыткой госпереворота в Германии?

Новости Германии. В Германии сорвана подготовка к госперевороту. Немецкие спецслужбы провели масштабную операцию, в ходе которой задержаны 25 подозреваемых. Как заявил министр юстиции страны, мятежники планировали вооруженное нападение на органы власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции были задействованы около 3 тысяч полицейских. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. Рейхсбюргеры – так называется это подпольная организация – считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, не признают ФРГ и считают себя гражданами Германского рейха. В нее входят люди всех слоев общества, включая бывших депутатов бундесвера и других госорганов.