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Не признают ФРГ и считают себя гражданами рейха. Кто стоит за попыткой госпереворота в Германии?

07 декабря 2022 17:32
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Новости Германии. В Германии сорвана подготовка к госперевороту. Немецкие спецслужбы провели масштабную операцию, в ходе которой задержаны 25 подозреваемых. Как заявил министр юстиции страны, мятежники планировали вооруженное нападение на органы власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не признают ФРГ и считают себя гражданами рейха. Кто стоит за попыткой госпереворота в Германии?-1

В операции были задействованы около 3 тысяч полицейских. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. Рейхсбюргеры – так называется это подпольная организация – считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, не признают ФРГ и считают себя гражданами Германского рейха. В нее входят люди всех слоев общества, включая бывших депутатов бундесвера и других госорганов.

Не признают ФРГ и считают себя гражданами рейха. Кто стоит за попыткой госпереворота в Германии?-4

По данным полиции, эта группа планировала насильственное свержение власти и даже намеревалась создать свою армию. У них найдено много оружия. Рейхсбюргеры хотят вернуть Германию в границы 1937 года с включением туда Калининградской области, части Литвы и западных польских воеводств.

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# Акции протеста # Марко Бушман # Новости Германии # Фотофакт

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