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Вильнюс – в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы

10 августа 2021 11:19
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Новости Литвы. Официальный Вильнюс 10 августа оказался в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс – в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы-1

Причина – намерение открытия диппредставительства Тайваня. По мнению МИД КНР, такие действия грубо нарушают дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами и наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. Кроме того, Пекин призвал Литву отозвать своего посла из КНР.

# Международная политика # Ян Сюйпин # Фотофакт

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