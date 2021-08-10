Вильнюс – в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы

Новости Литвы. Официальный Вильнюс 10 августа оказался в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – намерение открытия диппредставительства Тайваня. По мнению МИД КНР, такие действия грубо нарушают дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами и наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. Кроме того, Пекин призвал Литву отозвать своего посла из КНР.