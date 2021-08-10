Поджигают файеры, требуют отставки правительства. Литовцы выступают против принудительной вакцинации от COVID-19

Новости Литвы. У стен литовского парламента развернулась масштабная акция протеста. На нее вышло около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они установили виселицу и бутафорскую колючую проволоку, скандируя: «Парламент – вон!»

Митингующие поджигают файеры, требуют отставки правительства и всячески выражают недовольство ситуацией в стране. Граждане выступают против принудительной вакцинации, обязательного тестирования на COVID-19. Напомним, в Литве все еще действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии. Кроме того, с сентября власти намерены ввести жесткие ограничения для тех, кто отказался пройти иммунизацию.