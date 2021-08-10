Прямой эфир

Поджигают файеры, требуют отставки правительства. Литовцы выступают против принудительной вакцинации от COVID-19

10 августа 2021 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. У стен литовского парламента развернулась масштабная акция протеста. На нее вышло около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они установили виселицу и бутафорскую колючую проволоку, скандируя: «Парламент – вон!»

Поджигают файеры, требуют отставки правительства. Литовцы выступают против принудительной вакцинации от COVID-19-1

Митингующие поджигают файеры, требуют отставки правительства и всячески выражают недовольство ситуацией в стране. Граждане выступают против принудительной вакцинации, обязательного тестирования на COVID-19. Напомним, в Литве все еще действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии. Кроме того, с сентября власти намерены ввести жесткие ограничения для тех, кто отказался пройти иммунизацию.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни человек вышли на митинг в Париже. Полиция распылила на них перцовый спрей
07 августа 2021 17:56

Сотни человек вышли на митинг в Париже. Полиция распылила на них перцовый спрей

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа
07 августа 2021 17:37

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер
07 августа 2021 12:17

Более 150 городов Франции намерены участвовать в протестах против ужесточения санитарных мер