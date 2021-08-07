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В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа

07 августа 2021 17:37
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В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра здесь покажет +21 °C.  В Вене будет +24 °C и без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа-1

В Риме до +29 °C, возможен дождь. В Мадриде воздух прогреется до +28 °C, солнечно.

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

В столице Болгарии, по прогнозам, до +33 °C. Жарко будет и в Анкаре. Температура воздуха здесь поднимется до +31 °C. В Афинах продолжается летний зной, здесь обещают +38 °C.

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа-4

В Прибалтике август стартует значительно прохладнее. В Риге прогнозируют +22 °C, дождливо, а в Вильнюсе +23 °C, без осадков.

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа-7

В Варшаве столбики термометров поднимутся до +22 °C, ожидается дождь. В Киеве обещают +28 °C, солнечно. В Москве прогнозируют +26 °C, дождь. Здесь также вероятна гроза.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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