В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа

В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра здесь покажет +21 °C. В Вене будет +24 °C и без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Риме до +29 °C, возможен дождь. В Мадриде воздух прогреется до +28 °C, солнечно. Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа В столице Болгарии, по прогнозам, до +33 °C. Жарко будет и в Анкаре. Температура воздуха здесь поднимется до +31 °C. В Афинах продолжается летний зной, здесь обещают +38 °C.

В Прибалтике август стартует значительно прохладнее. В Риге прогнозируют +22 °C, дождливо, а в Вильнюсе +23 °C, без осадков.