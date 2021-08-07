Сотни человек вышли на митинг в Париже. Полиция распылила на них перцовый спрей

Новости Франции. Неспокойно 7 августа было в Париже. Сотни человек вышли на улицы города, протестуя против антиковидной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участников акции полиция распылила перцовый спрей.

Волну недовольства вызвал законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медиков и расширение использования санитарных пропусков. Без удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Новые правила вступят в силу уже в понедельник, 9 августа.