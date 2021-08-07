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Сотни человек вышли на митинг в Париже. Полиция распылила на них перцовый спрей

07 августа 2021 17:56
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Новости Франции. Неспокойно 7 августа было в Париже. Сотни человек вышли на улицы города, протестуя против антиковидной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участников акции полиция распылила перцовый спрей.

Сотни человек вышли на митинг в Париже. Полиция распылила на них перцовый спрей-1

Волну недовольства вызвал законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медиков и расширение использования санитарных пропусков. Без удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Новые правила вступят в силу уже в понедельник, 9 августа.

Сотни человек вышли на митинг в Париже. Полиция распылила на них перцовый спрей-4

Среди митингующих есть и представители желтых жилетов. Ранее сообщалось, что к протестам собираются присоединиться жители 150 городов.

# Акции протеста # Фотофакт

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