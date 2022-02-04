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Вильнюс боится агрессии со стороны России. Президент Литвы хочет разместить в стране военных США на постоянной основе

04 февраля 2022 09:38
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Новости Литвы. Литва намерена разместить американских военных в стране на постоянной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для обсуждения этого вопроса Вильнюс отправил в США представительную делегацию, перед которой поставлена задача убедить Вашингтон, что без этого безопасность республики окажется под угрозой.  

Вильнюс боится агрессии со стороны России. Президент Литвы хочет разместить в стране военных США на постоянной основе-1

Аргумент, которым намерен давить Вильнюс, – возможная агрессия со стороны России. Прекрасно понимая, что Белый дом очень болезненно реагирует на подобного рода заявления.  

Вильнюс боится агрессии со стороны России. Президент Литвы хочет разместить в стране военных США на постоянной основе-4

Екатерина Забенько, СТВ:  
Правда, за якобы благородной целью отстоять безопасность страны, перед литовскими переговорщиками стоит еще одна, довольно меркантильная. Выпросить побольше денег. В рамках программы военной помощи Вашингтон платит странам Балтии 150 миллионов долларов в год. Но Вильнюсу этого мало, прикрываясь угрозой Москвы, он просит увеличить финансирование.  

Вильнюс боится агрессии со стороны России. Президент Литвы хочет разместить в стране военных США на постоянной основе-7

Параллельно с этим президент Литвы ведет переговоры с Германией об увеличении военного контингента в стране. Напомним, США начали переброску около 2 000 солдат в Польшу и еще несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.  

# Вооруженные силы # Гитанас Науседа # Екатерина Забенько # Фотофакт

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