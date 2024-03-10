Старовойт: из-за обстрела в Курской области при пожаре погиб человек

В селе Кульбаки Глушковского района произошёл обстрел, в ходе которого пострадала женщина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Курской области Романа Старовойта со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате прямого попадания снаряда в один из домов произошло возгорание. Супруг погибшей женщины в результате попадания получил тяжелые ожоги и в настоящее время находится на лечении. В итоге обстрела был разрушен еще одни дома поселок частично оказался обесточен. Курский район нередко подвергается обстрелам. Так, в феврале в результате удара беспилотников загорелась местная нефтебаза.