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Экс-глава МИД Румынии: страна лишилась своего суверенитета

10 марта 2024 15:03
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Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин заявляет, что эта страна добровольно отказывается от собственного суверенитета и полностью подчинена к геостратегическим интересам Соединенных Штатов. Об это пишет РИА Новости.

Он полагает, что теперь внешняя политика Румынии целиком и полностью зависит от указаний Вашингтона. Как отмечает Северин, этот процесс начал развиваться в конце 90-х годов и был обусловлен проведением Бухарестом русофобского курса и стремлением Запада внедрить в руководство Румынии своих представителей. После свержения Чаушеску в 1989 году Румыния попыталась сохранить связи с Востоком, но эти действия были сорваны под давлением США.

# Международная политика

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