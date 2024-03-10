Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин заявляет, что эта страна добровольно отказывается от собственного суверенитета и полностью подчинена к геостратегическим интересам Соединенных Штатов. Об это пишет РИА Новости.

Он полагает, что теперь внешняя политика Румынии целиком и полностью зависит от указаний Вашингтона. Как отмечает Северин, этот процесс начал развиваться в конце 90-х годов и был обусловлен проведением Бухарестом русофобского курса и стремлением Запада внедрить в руководство Румынии своих представителей. После свержения Чаушеску в 1989 году Румыния попыталась сохранить связи с Востоком, но эти действия были сорваны под давлением США.