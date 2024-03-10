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Глава МИД Польши: Солдаты НАТО уже находятся в Украине

10 марта 2024 14:34
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Во время дискуссии, посвященной 25-й годовщине присоединения Польши к НАТО, глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в Украине уже находятся солдаты из ряда стран Альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Он не стал уточнять, кто из этих стран направил свой военный персонал. Ранее Сикорский не исключал возможность перевода военных из стран Запада в Украину и выражал поддержку инициативы президента Франции Эммануэля Макрона. В то же время представители властей многих стран Европы, в том числе и Германии, заявили, что не собираются отправлять своих военных в Украину.

# Международная политика

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