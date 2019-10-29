Видимость до 120 км. В Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку

Новости США. Выше птиц: в Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она расположена на высоте почти 350 метров. Площадка сделана из прочного стекла, а прозрачный пол позволяет почувствовать себя висящим в воздухе.