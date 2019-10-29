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Видимость до 120 км. В Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку

29 октября 2019 07:12
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Новости США. Выше птиц: в Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Видимость до 120 км. В Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку-1

Она расположена на высоте почти 350 метров. Площадка сделана из прочного стекла, а прозрачный пол позволяет почувствовать себя висящим в воздухе.

Видимость до 120 км. В Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку-4

Посетителям открывается изумительный вид на весь мегаполис: при хорошей погоде дальность видимости с такой высоты превышает 120 километров. В 2020 году в Саудовской Аравии окончат строительство самой высокой закрытой смотровой площадки в мире.

Видимость до 120 км. В Нью-Йорке построили самую высокую открытую смотровую площадку-7

# Необычное # Фотофакт

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