В 1,5 млрд долларов оценили ущерб от двух тайфунов в Японии

Новости Японии. В Японии оценивают ущерб, нанесенный сразу двумя тайфунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономические потери уже превысили 1,5 миллиарда долларов.

Больше всего пострадало сельское и рыболовное хозяйства. Затоплено свыше 30 тысяч гектаров сельхозугодий. Частично или полностью разрушены около 80 тысяч домов. 4,5 тысячи человек до сих пор живут во временных центрах.

Напомним, тайфун «Факсай» обрушился на страну в сентябре, природный катаклизм «Хагибис» – несколько недель назад. По последним данным, жертвами непогоды стали 88 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

В Японии около 20 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Факсай»