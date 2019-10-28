Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара

Новости Египта. Крупнейшая в мире электростанция начала работу в Сахаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солнечный парк, который строили 3 года, способен обеспечить электроэнергией свыше миллиона жилых домов.

Электростанция содержит 6 млн панелей и занимает 37 квадратных километров пустыни. Благодаря ей Египет предотвратит почти 2 млн тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Отметим, до этого крупнейшая электростанция в мире находилась в Китае.