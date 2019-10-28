Прямой эфир

Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара

28 октября 2019 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Крупнейшая в мире электростанция начала работу в Сахаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солнечный парк, который строили 3 года, способен обеспечить электроэнергией свыше миллиона жилых домов.

Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара -1

Электростанция содержит 6 млн панелей и занимает 37 квадратных километров пустыни. Благодаря ей Египет предотвратит почти 2 млн тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Отметим, до этого крупнейшая электростанция в мире находилась в Китае.

Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара -4

Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара -6

# Электроснабжение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 1,5 млрд долларов оценили ущерб от двух тайфунов в Японии
28 октября 2019 14:20

В 1,5 млрд долларов оценили ущерб от двух тайфунов в Японии

Brexit перенесли до 31 января 2020 года
28 октября 2019 14:06

Brexit перенесли до 31 января 2020 года

В Китае из-за землетрясения открыли временные лагеря для жителей
28 октября 2019 11:51

В Китае из-за землетрясения открыли временные лагеря для жителей