Афганцы-нелегалы пытались проехать в Великобританию в рефрижераторе

Новости мира. Люди в холодильнике: во французском порту Кале в грузовом рефрижераторе обнаружили восьмерых нелегалов-афганцев. Среди них – четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Люди в холодильнике: во французском порту Кале в грузовом рефрижераторе обнаружили восьмерых нелегалов-афганцев. Среди них – четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таможенники проводили досмотр перед тем, как фура должна была заехать на паром, направлявшийся в Великобританию. Все мигранты живы, хотя и пострадали от переохлаждения.
Водителями фуры оказались двое граждан Румынии, они оба задержаны. Похожий случай произошел на прошлой неделе в Великобритании. Тогда полиция обнаружила грузовик с телами 39 нелегалов. Французские правоохранители не исключают, что эти случаи могут быть связаны.