Афганцы-нелегалы пытались проехать в Великобританию в рефрижераторе

Новости мира. Люди в холодильнике: во французском порту Кале в грузовом рефрижераторе обнаружили восьмерых нелегалов-афганцев. Среди них – четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенники проводили досмотр перед тем, как фура должна была заехать на паром, направлявшийся в Великобританию. Все мигранты живы, хотя и пострадали от переохлаждения.