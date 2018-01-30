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Видеохит: крыса принимает душ с мылом как человек

30 января 2018 11:05
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Новости Перу. В Перу очевидец запечатлел, как принимает душ крыса.

На кадрах видео можно заметить, как грызун стоит на задних лапах и моется, аккуратно намыливая себе голову и подмышки.

Как сообщает Metro, за несколько дней ролик посмотрели около 40 миллионов человек.

Видеохит: крыса принимает душ с мылом как человек-1

Фото: скриншот из видео 

По словам очевидца по имени Хосе, он собрался принять душ и заметил в раковине животное.

Хосе:
Он был похож на человека, я никогда не видел ничего подобного.

Видеохит: крыса принимает душ с мылом как человек-4

Фото: скриншот из видео 

Намыленное животное умывалось около 30 секунд, после чего убежало. Хосе отметил, что не причинил бы боль крысе и спокойно дал ему скрыться.

По информации Gizmodo со ссылкой на специалиста по грызунам, животное ведет себя очень странно и его движения нетипичные. Скорее всего, крыса хочет избавиться от мыла, от которого испытывает раздражение.

Видеохит: крыса принимает душ с мылом как человек-7

Фото: скриншот из видео 

Он отметил, что когда крысы умываются, то они облизывают тело и используют свои зубы. Но это не похоже на то, что изображено на видео.

Во время наводнения во Франции Париж заполонили крысы.

Грызуны тысячами бегают по улицам и забираются в мусорные баки – кадры здесь.

# Фотофакт # Необычное

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