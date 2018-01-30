Видеохит: крыса принимает душ с мылом как человек

Новости Перу. В Перу очевидец запечатлел, как принимает душ крыса. На кадрах видео можно заметить, как грызун стоит на задних лапах и моется, аккуратно намыливая себе голову и подмышки. Как сообщает Metro, за несколько дней ролик посмотрели около 40 миллионов человек.

Фото: скриншот из видео

По словам очевидца по имени Хосе, он собрался принять душ и заметил в раковине животное. Хосе:

Он был похож на человека, я никогда не видел ничего подобного.

Фото: скриншот из видео

Намыленное животное умывалось около 30 секунд, после чего убежало. Хосе отметил, что не причинил бы боль крысе и спокойно дал ему скрыться. По информации Gizmodo со ссылкой на специалиста по грызунам, животное ведет себя очень странно и его движения нетипичные. Скорее всего, крыса хочет избавиться от мыла, от которого испытывает раздражение.

Фото: скриншот из видео