Беглец из Алькатраса жив? Возобновлено резонансное дело 56-летней давности

ФБР возобновило расследование в отношении трех заключенных, которые сбежали из Алькатраса в 1962 году. Как пишет Daily Mail, причиной тому послужило письмо от человека, утверждающего, что он является одним из беглецов.

Братья Джон и Кларенс Энглин, а также Фрэнк Моррис совершили побег из тюрьмы 11 июня 1962 года. Все трое так и не были найдены.

Но письмо, отправленное властям в 2013 году и обнародованное только сейчас, может доказать, что, по крайней мере, один из мужчин, Джон Энглин, все еще может быть жив.

«Меня зовут Джон Энглин. Я сбежал из Алькатраса в июне 1962 года с моим братом Кларенсом и Фрэнком Моррисом. Мне 83 года, и я болен. У меня рак. И да, мы совершили побег той ночью, но с большим трудом!

Фрэнк скончался в октябре 2005 года. Его могила находится в Александрии под другим именем. Мой брат умер в 2011 году.

Если вы объявите по телевидению, что я буду находиться в тюрьме не более года и получать всю необходимую медицинскую помощь, тогда я сообщу о своем местоположении. Поверьте мне, это не шутка.

В течение семи лет я жил в городе Майнот, Северная Дакота – [...] в Фарго – с 1990 по 2005 год!

Но я вынужден был переехать из-за холодного климата. Долгое время я жил в Сиэтле.

Сейчас я проживаю в Южной Калифорнии».