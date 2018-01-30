Беглец из Алькатраса жив? Возобновлено резонансное дело 56-летней давности
ФБР возобновило расследование в отношении трех заключенных, которые сбежали из Алькатраса в 1962 году. Как пишет Daily Mail, причиной тому послужило письмо от человека, утверждающего, что он является одним из беглецов.
Братья Джон и Кларенс Энглин, а также Фрэнк Моррис совершили побег из тюрьмы 11 июня 1962 года. Все трое так и не были найдены.
Но письмо, отправленное властям в 2013 году и обнародованное только сейчас, может доказать, что, по крайней мере, один из мужчин, Джон Энглин, все еще может быть жив.
«Меня зовут Джон Энглин. Я сбежал из Алькатраса в июне 1962 года с моим братом Кларенсом и Фрэнком Моррисом. Мне 83 года, и я болен. У меня рак. И да, мы совершили побег той ночью, но с большим трудом!
Фрэнк скончался в октябре 2005 года. Его могила находится в Александрии под другим именем. Мой брат умер в 2011 году.
Если вы объявите по телевидению, что я буду находиться в тюрьме не более года и получать всю необходимую медицинскую помощь, тогда я сообщу о своем местоположении. Поверьте мне, это не шутка.
В течение семи лет я жил в городе Майнот, Северная Дакота – [...] в Фарго – с 1990 по 2005 год!
Но я вынужден был переехать из-за холодного климата. Долгое время я жил в Сиэтле.
Сейчас я проживаю в Южной Калифорнии».
Побег из Алькатраса в 1962 году является легендарным, и ходят слухи, что братья выжили, хотя Служба маршалов США утверждает, что беглецы погибли.
Однако мать Энглинов в течение нескольких лет после побега получала цветы от неизвестного в день своего рождения. Согласно сообщению, её похороны посетили двое мужчин, переодетых в женщин.
11 июня 1962 года Моррис и братья Энглины – все трое были осуждены за ограбление банков – совершили хитрый побег, который лег в основу фильма «Побег из Алькатраса» 1979 года.
Несколько месяцев преступники проделывали дыры в стенах своих камер.
В течение шести месяцев они использовали самодельную дрель из мотора сломанного пылесоса, чтобы расширить вентиляционные отверстия в камерах. Чтобы никто ничего не заподозрил, преступники закрывали дыру в стене решёткой.
Затем в ночь на 11 июня беглецы положили на свои кровати куклы, изготовленные из гипса, краски и настоящих волос.
В день побега они пробрались по трубам, выбрались на крышу и спустились к воде по водосточной трубе. Они использовали плот, сделанный из дождевиков, а также украденные спасательные жилеты.
Утром после побега охранники обнаружили в камерах только головы, сделанные из гипса, папье-маше, краски и настоящих волос.
Следующие десять дней были организованы поиски, но никаких следов беглых заключенных найдено не было.
Остатки их плота были найдены недалеко от Острова Ангел. ФБР пришло к выводу, что трое мужчин, скорее всего, утонули. Сообщений о краже одежды или автомобилей на острове не поступало.
Служба маршалов США – единственный орган, расследующий дело сегодня, сообщает, что ФБР исследовало отпечатки пальцев, ДНК и почерк, написавшего письмо, однако результаты экспертизы не позволяют сделать четких выводов.
Один друг и племянники братьев даже утверждали, что беглецы отправились в Южную Америку, и сделали фотографию, на которой они запечатлены на ферме в Бразилии в 1975 году.
Фред Бриззи, выросший вместе с братьями Энглинами, передал фотографии, на которых, как он утверждал, изображены братья Энглины в Рио-де-Жанейро.
Бриззи передал фотографию семье в 1992 году, сообщил его племянник Кен Виднер.
Бриззи умер от рака легких в 1993 году.
Кен Виндер сказал: «Я думаю, что Бриззи почувствовал, что сейчас самое подходящее время, чтобы поделиться фотографией с семьей».
«Ему пришлось подождать до определенного времени, чтобы не допустить возникновения проблем у братьев или семьи. В тот момент, когда фотография была сделана, ФБР все еще занималось расследованием дела и угрожало семье, если та знала хоть что-то об этом побеге».
Служба маршалов США, которая занимается расследованием побега, ведет досье по всем трем мужчинам.
Фотограф Мэтт Лоури также считал, что заключенным удалось убежать.
Вот что он говорит: «Есть все основания полагать, что братья Энглины достигли берега, хотя власти в то время убедили общественность думать иначе».