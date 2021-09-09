Великобритания и Франция поссорились из-за мигрантов. Париж может лишиться обещанных денег

Англия разрешила своей береговой охране возвращать лодки с нелегалами к месту отбытия, то есть во французские воды. Францию это сильно разозлило, и она выступила с резким осуждением подобной тактики. На что невозмутимые британцы попросили лучше присматривать за границей и пригрозили французской стороне не дать ей обещанные 75 миллионов долларов на увеличение французских морских патрулей, которые смогли бы задерживать нелегалов.