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Великобритания и Франция поссорились из-за мигрантов. Париж может лишиться обещанных денег

09 сентября 2021 17:03
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Между Великобританией и Францией разгорается скандал. Лондон и Париж поссорились из-за мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания и Франция поссорились из-за мигрантов. Париж может лишиться обещанных денег-1

Англия разрешила своей береговой охране возвращать лодки с нелегалами к месту отбытия, то есть во французские воды. Францию это сильно разозлило, и она выступила с резким осуждением подобной тактики. На что невозмутимые британцы попросили лучше присматривать за границей и пригрозили французской стороне не дать ей обещанные 75 миллионов долларов на увеличение французских морских патрулей, которые смогли бы задерживать нелегалов.

Великобритания и Франция поссорились из-за мигрантов. Париж может лишиться обещанных денег-4

Пролив Ла-Манш становится границей раздора.

# Беженцы # Фотофакт

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