Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию

Новости Италии. В Италии поймали почтальона, который на протяжении 8 лет воровал корреспонденцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревогу стали бить волонтеры экологического центра. Им в качестве макулатуры мужчина оставил несколько коробок с пометкой почтовой службы, в которых находились сотни писем.

Проведя обыск в доме у нерадивого служащего, полицейские обнаружили более полутоны недоставленных писем и посылок. В их числе оказались банковские уведомления, рекламная продукция, справочники и счета.