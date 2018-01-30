Прямой эфир

Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию

30 января 2018 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии поймали почтальона, который на протяжении 8 лет воровал корреспонденцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию-1

Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию-3

Тревогу стали бить волонтеры экологического центра. Им в качестве макулатуры мужчина оставил несколько коробок с пометкой почтовой службы, в которых находились сотни писем.

Проведя обыск в доме у нерадивого служащего, полицейские обнаружили более полутоны недоставленных писем и посылок. В их числе оказались банковские уведомления, рекламная продукция, справочники и счета.

# Фотофакт # Кража

Другие новости рубрики

Все новости
В Йемене террорист протаранил блокпост местных сил самообороны и взорвал бомбу: жертвами атаки стали 15 человек
30 января 2018 10:22

В Йемене террорист протаранил блокпост местных сил самообороны и взорвал бомбу: жертвами атаки стали 15 человек

В самом криминальном городе Мексики обнаружили 340 тайных захоронений
30 января 2018 10:18

В самом криминальном городе Мексики обнаружили 340 тайных захоронений

В Нигерии переполненный автобус врезался в грузовик, погибли более 20 человек
30 января 2018 10:11

В Нигерии переполненный автобус врезался в грузовик, погибли более 20 человек