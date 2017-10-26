Видеофакт: взрыв в центре Киева попал на камеры наблюдения

Новости Киева. Обнародовано видео момента взрыва в Киеве. Его зафиксировала камера наружного наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этим кадрам можно судить, какой силы было взрывное устройство.

По мнению экспертов, его мощность составила не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена под мотоциклом, припаркованным возле автомобиля депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. Именно покушение на народного избранника – приоритетная версия у следствия.