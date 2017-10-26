Прямой эфир

Видеофакт: взрыв в центре Киева попал на камеры наблюдения

26 октября 2017 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Киева. Обнародовано видео момента взрыва в Киеве. Его зафиксировала камера наружного наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этим кадрам можно судить, какой силы было взрывное устройство.

Видеофакт: взрыв в центре Киева попал на камеры наблюдения-1

По мнению экспертов, его мощность составила не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена под мотоциклом, припаркованным возле автомобиля депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. Именно покушение на народного избранника – приоритетная версия у следствия.

Напомним, всего от взрыва пострадали 5 человек, в том числе народный избранник. Позже в больнице скончались его охранник и 36-летний местный житель, который в момент атаки проходил мимо. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Основная версия теракта в Киеве – покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука
26 октября 2017 10:54

Основная версия теракта в Киеве – покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука

Австрия отмечает Национальный день Республики: поздравления направил Александр Лукашенко
26 октября 2017 09:06

Австрия отмечает Национальный день Республики: поздравления направил Александр Лукашенко

В Афинах закрыли метро: работники подземки объявили очередную забастовку
26 октября 2017 09:03

В Афинах закрыли метро: работники подземки объявили очередную забастовку