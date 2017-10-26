Основная версия теракта в Киеве – покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука

Новости Украины. Покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука – основная версия теракта в Киеве. Ее озвучили в Службе безопасности Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука – основная версия теракта в Киеве. Ее озвучили в Службе безопасности Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раскрыли в СБУ и личности двоих погибших. Это охранник народного избранника и местный житель, экс-сотрудник МВД, который в момент атаки проходил мимо.
Напомним, взрыв прогремел 25 октября у здания местного телеканала. Предположительно, устройство было заложено в мотоцикле, его мощность составила не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. Всего от взрыва пострадали 5 человек. Двое скончались. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.