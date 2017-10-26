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В Афинах закрыли метро: работники подземки объявили очередную забастовку

26 октября 2017 09:03
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Новости Греции. Жители Афин на сутки остались без метро. Работники греческой подземки объявили очередную забастовку. Они выступают против приватизации общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афинах закрыли метро: работники подземки объявили очередную забастовку-1

Профсоюз трудящихся метро уверен, что передача подземки в приватизационный фонд неизменно приведет к хаосу в городе.

Отметим, предыдущие 2 дня в Греции бастовали журналисты.

# Забастовка # Фотофакт

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