В Афинах закрыли метро: работники подземки объявили очередную забастовку

Новости Греции. Жители Афин на сутки остались без метро. Работники греческой подземки объявили очередную забастовку. Они выступают против приватизации общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Жители Афин на сутки остались без метро. Работники греческой подземки объявили очередную забастовку. Они выступают против приватизации общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профсоюз трудящихся метро уверен, что передача подземки в приватизационный фонд неизменно приведет к хаосу в городе.
Отметим, предыдущие 2 дня в Греции бастовали журналисты.