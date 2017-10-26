Австрия отмечает Национальный день Республики: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Австрии. Австрия отмечает Национальный день Республики. История праздника связана с выводом иностранных войск с территории страны и в память провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. Австрия отмечает Национальный день Республики. История праздника связана с выводом иностранных войск с территории страны и в память провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С национальным праздником Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.