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Австрия отмечает Национальный день Республики: поздравления направил Александр Лукашенко

26 октября 2017 09:06
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Новости Австрии. Австрия отмечает Национальный день Республики. История праздника связана с выводом иностранных войск с территории страны и в память провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия отмечает Национальный день Республики: поздравления направил Александр Лукашенко-1

С национальным праздником Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

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