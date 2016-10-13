Видеофакт: в Турции бродячие псы погрызли припаркованный автомобиль

Новости Турции. Случай необычного вандализма в Турции. В провинции Сакарья на северо-западе страны бродячие собаки погрызли припаркованную машину. Придя утром на работу, автомеханик по имени Джем Акар обнаружил, что его автомобиль сильно поврежден. Мужчина вызвал полицию, предположив, что это была неудачная попытка угона. Однако

посмотрев записи с камеры наружного наблюдения, выяснил, что авто повредили уличные псы.

Напомним, в прошлом году подобный инцидент произошел в Гродно. Тогда стая бездомных собак во дворе погрызла машину, которую хозяйка выиграла в лотерею, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.