Из-за пожара на электростанции в Токио несколько часов не было света

Новости Японии. Многомиллионный Токио 12 октября остался без света. Сильный пожар на распределительном энергоузле привел к многочасовым проблемам с электричеством.

350 тысяч домов японской столицы лишились освещения. Огонь повредил силовые кабели, проложенные под землей.

Подключить резервные мощности удалось лишь спустя несколько часов.

На улицах не работали светофоры, движение транспорта регулировали полицейские.

Из-за энергоаварии была парализована работа нескольких линий метро, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.