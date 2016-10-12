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Шторм в Одессе: погиб 1 человек

12 октября 2016 16:23
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Новости Украины. Непогода испытывает 12 октября жителей всей Одесской области. Сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду, вырывает с корнями деревья, сносит крыши домов.

В Одессе, а на город пришелся эпицентр циклона, стихия обрушила два строительных крана, в результате чего были повреждены линии электропередач.

Сильное волнение на море привело к крушению небольшого судна в местном яхт-клубе. Шторм унес жизнь одного человека, есть пострадавшие.

Мощный ветер сопровождается проливным дождем. По данным синоптиков, буря будет хозяйничать в Одессе и области всю ночь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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