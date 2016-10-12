Около 15 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате двух атак на мечети в Кабуле

Новости Афганистана. Около 15 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате атак на мечети в Кабуле. Нападения – их было два – произошли в течении суток.

Так, террористы в военной форме напали на шиитскую усыпальницу. Сначала прогремел взрыв, а после был слышен огонь из автоматов. Двое из нападавших были убиты сотрудниками сил безопасности.

Второй инцидент произошел на юго-западе столицы Афганистана. Информация о пострадавших пока неизвестна. На месте происшествия работает спецназ.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.