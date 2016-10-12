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Около 15 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате двух атак на мечети в Кабуле

12 октября 2016 13:34
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Новости Афганистана. Около 15 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате атак на мечети в Кабуле. Нападения – их было два – произошли в течении суток.

Так, террористы в военной форме напали на шиитскую усыпальницу. Сначала прогремел взрыв, а после был слышен огонь из автоматов. Двое из нападавших были убиты сотрудниками сил безопасности.

Второй инцидент произошел на юго-западе столицы Афганистана. Информация о пострадавших пока неизвестна. На месте происшествия работает спецназ.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Афганистане

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