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Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии

26 мая 2018 13:46
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Новости Омана. Тропический шторм обрушился на Оман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди и сильный ветер принес с собой мощный тропический циклон «Мекуну».

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии-1

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии-3

Основной удар стихии пришелся на южное побережье. Сообщается о гибели двух человек – мужчины и 12-летнего ребенка. От наводнений сильно пострадал второй крупнейший город королевства – Салала. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах. Полностью парализовано транспортное сообщение. Закрыт местный аэропорт.

А 25 мая ураган бушевал на йеменском острове Сокотра. Под водой оказались прибрежные населенные пункты. Там жертвами «Мекуну» стали по меньшей мере семь человек, десятки пропали без вести. Теперь шторм движется в сторону Саудовской Аравии.

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии-6

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии-8

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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