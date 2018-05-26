Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии

Новости Омана. Тропический шторм обрушился на Оман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди и сильный ветер принес с собой мощный тропический циклон «Мекуну».

Основной удар стихии пришелся на южное побережье. Сообщается о гибели двух человек – мужчины и 12-летнего ребенка. От наводнений сильно пострадал второй крупнейший город королевства – Салала. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах. Полностью парализовано транспортное сообщение. Закрыт местный аэропорт.

А 25 мая ураган бушевал на йеменском острове Сокотра. Под водой оказались прибрежные населенные пункты. Там жертвами «Мекуну» стали по меньшей мере семь человек, десятки пропали без вести. Теперь шторм движется в сторону Саудовской Аравии.