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Мужчина рассказал, почему повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковке

26 мая 2018 13:58
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Новости России. Вандал, повредивший картину в Третьяковке, назвал причину содеянного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина рассказал, почему повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковке -1

Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее

По словам мужчины, уничтожить полотно он решил из-за недостоверности изображенных на нем исторических фактов. К тому же, хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Москве в Третьяковской галерее неизвестный повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Мужчина разбил стекло, защищавшее полотно, и порвал холст в трех местах. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали.

# Картинные галереи # Фотофакт

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