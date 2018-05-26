Мужчина рассказал, почему повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковке

Новости России. Вандал, повредивший картину в Третьяковке, назвал причину содеянного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холст порван в трёх местах: вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее

По словам мужчины, уничтожить полотно он решил из-за недостоверности изображенных на нем исторических фактов. К тому же, хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Москве в Третьяковской галерее неизвестный повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Мужчина разбил стекло, защищавшее полотно, и порвал холст в трех местах. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали.