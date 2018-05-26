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Президент Беларуси поздравил лидера Грузии с Днём независимости и со 100-летием восстановления грузинской государственности

26 мая 2018 12:19
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Новости Грузии. Грузия отмечает один самых важных государственных праздников – День независимости страны и 100-летие со дня основания Первой Демократической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечать будут по всей стране. Основные мероприятия традиционно развернутся в Тбилиси. С этим событием грузинского лидера поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко

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