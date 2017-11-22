Прямой эфир

В США предъявили дополнительные обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке

22 ноября 2017 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Атака была совершена 31 октября. На скамье подсудимых – уроженец Узбекистана Саифулло Саипов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Нью-Йорке: хроника событий

В США предъявили дополнительные обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке-1

Его обвиняют в убийстве 8 человек при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство еще 12, использовании автомобиля в преступных целях и поддержке террористической группировки.

В США предъявили дополнительные обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке-4

При вынесении обвинительного приговора Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. На высшей мере для террориста настаивал президент США Дональд Трамп.

# Фотофакт # Теракт в США # Дональд Трамп # Саифулло Саипов

Другие новости рубрики

Все новости
Возле Оттавы из-за поломки экстренно сел на трассу легкомоторный самолет: кадры с места событий
22 ноября 2017 10:11

Возле Оттавы из-за поломки экстренно сел на трассу легкомоторный самолет: кадры с места событий

Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге
22 ноября 2017 10:03

Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге

Во Франции продали с аукциона золотой лавровый лист с короны Наполеона Бонапарта
22 ноября 2017 10:00

Во Франции продали с аукциона золотой лавровый лист с короны Наполеона Бонапарта