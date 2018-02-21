Прямой эфир

У Кітаі пабудавалі падвесны мост са шкла

21 февраля 2018 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Кітая. Аднак прайсці па ім асмельваецца далёка не кожны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Яго даўжыня складае 268 метраў, а вышыня – звыш 150.

У Кітаі пабудавалі падвесны мост са шкла-1

  

Нягледзячы на тое, што мост узведзены ў маляўнічым месцы, турыстам не да гэтага. Справа ў тым, што шкляныя панэлі вельмі тонкія і празрыстыя, праз іх відаць цясніну. Да таго ж, канструкцыя зроблена так, што злёгку калыхаецца, што прыводзіць у жах многіх турыстаў. 

# Фотофакт # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
У ЗША забаранілі выкарыстанне прыладаў для хуткастрэльнай зброі
21 февраля 2018 13:57

У ЗША забаранілі выкарыстанне прыладаў для хуткастрэльнай зброі

Армія будзе навадзіць парадак ў Рыа-дэ-Жанэйра
21 февраля 2018 13:53

Армія будзе навадзіць парадак ў Рыа-дэ-Жанэйра

У Варшаве 27-гадовы грамадзянін Польшчы пабіў двух украінцаў з-за іх нацыянальнасці
21 февраля 2018 10:23

У Варшаве 27-гадовы грамадзянін Польшчы пабіў двух украінцаў з-за іх нацыянальнасці