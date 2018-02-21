У Кітаі пабудавалі падвесны мост са шкла

Навіны Кітая. Аднак прайсці па ім асмельваецца далёка не кожны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Яго даўжыня складае 268 метраў, а вышыня – звыш 150.
Навіны Кітая. Аднак прайсці па ім асмельваецца далёка не кожны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Яго даўжыня складае 268 метраў, а вышыня – звыш 150.
Нягледзячы на тое, што мост узведзены ў маляўнічым месцы, турыстам не да гэтага. Справа ў тым, што шкляныя панэлі вельмі тонкія і празрыстыя, праз іх відаць цясніну. Да таго ж, канструкцыя зроблена так, што злёгку калыхаецца, што прыводзіць у жах многіх турыстаў.