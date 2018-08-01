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В Мексике упал самолёт со 103 людьми на борту. Все живы

01 августа 2018 07:08
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Новости Мексики. 1 августа около 00:00 по московскому времени в мексиканском штате Дуранго потерпел крушение самолёт. Все 103 человека, находившихся на борту летательного аппарата, остались живы.  

Как сообщает на своей странице в Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса, из 103 летевших человек 101 уже госпитализирован. Министр уточнил, что о смертях пациентов информация не поступала.  

Создана специальная комиссия для выяснения причин случившегося. На данный момент предполагается, что крушение было вызвано неблагоприятной погодой.  

По сведениям Aeromexico, в самолёте были 88 взрослых пассажиров, девять несовершеннолетних и два ребёнка. Также летели четыре члена экипажа: два пилота и два бортпроводника.  

Воздушное судно Embraer 190 эксплуатируется авиакомпанией с 2014 года. Летательный аппарат упал практически сразу после взлёта. По некоторым данным, экстренная посадка была совершена в десяти километрах от аэропорта.  

Летом 2018 года в Бразилии потерпел крушение небольшой самолёт.  

В результате падения деформировалась кабина, и пилоты оказались зажаты (подробнее здесь).  

# Крушение # Херардо Руис Эспарса

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