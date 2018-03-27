Видео ЧП появилось в сети: в Стамбуле мужчина провалился в эскалатор

По сведениям издания Hurriyet, инцидент произошёл в полшестого вечера на станции метро Аязага. Происшествие попало на камеру.

Новости Турции. 27 февраля в Стамбуле мужчина провалился в вышедший из строя эскалатор.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Doğan Haber Ajansı

На кадрах видно, как люди спускаются по неработающему эскалатору. Внезапно механизм начинает движение, часть людей падает, а один проваливается внутрь.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Doğan Haber Ajansı

Пострадавшего извлекли из эскалатора в течение часа, после чего доставили в медучреждение. Сообщается, что жизнь пациента вне опасности.

Зимой прошлого года в Великобритании офицер 15 минут удерживал автомобиль от падения с моста.