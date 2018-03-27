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Видео ЧП появилось в сети: в Стамбуле мужчина провалился в эскалатор

27 марта 2018 13:08
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Новости Турции. 27 февраля в Стамбуле мужчина провалился в вышедший из строя эскалатор.  

По сведениям издания Hurriyet, инцидент произошёл в полшестого вечера на станции метро Аязага. Происшествие попало на камеру.  

Видео ЧП появилось в сети: в Стамбуле мужчина провалился в эскалатор-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Doğan Haber Ajansı  

На кадрах видно, как люди спускаются по неработающему эскалатору. Внезапно механизм начинает движение, часть людей падает, а один проваливается внутрь.  

Видео ЧП появилось в сети: в Стамбуле мужчина провалился в эскалатор-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Doğan Haber Ajansı  

Пострадавшего извлекли из эскалатора в течение часа, после чего доставили в медучреждение. Сообщается, что жизнь пациента вне опасности.  

Зимой прошлого года в Великобритании офицер 15 минут удерживал автомобиль от падения с моста.  

В машине находился молодой человек – здесь подробнее.  

# Видеофакт # Несчастный случай

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